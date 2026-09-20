Simonetta Matone azzera la sinistra: "Lo impediremo con tutte le forze"

“Tra le tante cose importanti che ho sentito oggi dagli oratori che si sono alternati sul Pratone di Pontida ciò che mi ha colpito è che l'Italia venga trasformata in un Paese islamico dove fioriscono le moschee, con l'ok della sinistra e si trasforma il nostro grande paese, culla della civiltà occidentale, in una Italia dove si bruciano Bibbie e Vangeli e si impone la legge del Corano e la Sharia. Questo Governo di centrodestra lo impedirà con tutte le forze e non solo quelle del diritto”.Lo ha dichiarato Simonetta Matone deputato della Lega ed ex magistrato.
A Pontida c'era anche Matteo Salvini. Il segretario della Lega ha indicato Silvia Sardone come possibile futura candidata per guidare Milano. "Parliamo di sicurezza. Lo abbiamo sentito da tanti e da milanese spero dal prossimo anno di essere amministrato da un sindaco che conosce la città casa per casa e quartiere per quartiere e questo sindaco non può che chiamarsi Silvia Sardone", ha detto il vicepremier e segretario della Lega. "Dopo 15 anni bisogna liberare i milanesi dalle sinistre", ha aggiunto.
Islam radicale, antisemitismo e violenza: dopo l’aggressione al rabbino di Milano non possiamo più sottovalutare il pericoloCi sono episodi davanti ai quali indignarsi per qualche ora non basta più. Ci sono fatti che impongono di interro...
A Milano "facciamo le primarie - le parole della Sardone -. Io sono pronta, noi siamo pronti. Noi non corriamo per partecipare, ma per vincere. Basta con i sindaci comunisti, basta con la sinistra dei centri sociali, basta campi rom, insicurezza e degrado. Basta con un sindaco come Beppe Sala a Milano. Sogno una città pluricentrica, piena di cantieri, in cui si sente da sola. Milano va liberata, Milano alza la testa. Da Pontida andiamo a riprendercela", ha aggiunto.