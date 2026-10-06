La comunità Lgbt attacca Lepore dopo le aggressioni a Bologna

Il campo largo, a Bologna, si è ristretto fino a diventare un ring. Da una parte Matteo Lepore, sindaco del Pd, campione dichiarato dell’accoglienza e dei diritti. Dall’altra il Cassero, storico presidio LGBTQIA+ nato sotto le Due Torri negli anni Ottanta e parte integrante dell’universo culturale della sinistra cittadina. In mezzo, tre aggressioni omofobe avvenute nel centro storico in poco più di due settimane. Ieri il primo arresto. Si tratta di un 31enne di origini egiziane che insieme al branco nella notte del 25 settembre aveva picchiato due ragazzi di 29 anni perché camminavano mano nella mano. Tre aggressioni e una sola domanda: quanto è sicura la Bologna che da decenni si presenta come capitale dell’inclusione? La risposta del Cassero non si concentra però solo sulle violenze, ma utilizza il caso per impartire la linea al sindaco. La presidente Camilla Ranauro respinge l’interrogazione presentata da FdI, definendola una forma di solidarietà «strumentale» e si rivolge a Lepore, chiedendogli di non fare «eco alle destre» e di respingere qualsiasi modello fondato sull’aumento della presenza delle forze dell’ordine, sulle zone rosse e sulla sicurezza repressiva. Più che un appello sembra un commissariamento ideologico. Propone invece più spazi, più progetti, più risorse alle associazioni e maggiore educazione alle differenze e alla sessuo-affettività nelle scuole. Resta però difficile spiegare a due ragazzi inseguiti e presi a pugni che la risposta più urgente sia un nuovo progetto culturale.

Sondaggio, Matteo Lepore bocciato dal 53 per cento dei bolognesi. E per sette su dieci la città è peggiorata Matteo Lepore bocciato. A confermarlo un sondaggio commissionato da Una Nuova Bologna, progetto civico del candidato sin...

L’educazione può combattere il pregiudizio nel tempo; una pattuglia serve quando dal pregiudizio si è già passati alle botte. Le due cose potrebbero perfino convivere, se a Bologna la sicurezza non fosse diventata una parola sospetta. Il paradosso è che Lepore viene contestato proprio da quel mondo che dovrebbe rappresentare il suo retroterra naturale. Il sindaco del Pd non è accusato dalla destra di essere troppo progressista: viene ammonito dalla sinistra arcobaleno perché potrebbe non esserlo abbastanza. È la consueta gara interna al campo largo, dove chi governa deve dimostrare ogni giorno di possedere tutti i bollini della purezza, anche quando la città gli chiede semplicemente di funzionare. E proprio i cittadini sembrano aver perso la pazienza. Secondo il sondaggio commissionato da “Una Nuova Bologna” di Alberto Zanni e realizzato da Sigma Consulting su 470 residenti, il 53% esprime un giudizio negativo su Lepore. Il 46% è contrario a un suo secondo mandato, mentre appena il 26% si dichiara favorevole. Il 69% sostiene inoltre che la qualità della vita sia peggiorata negli ultimi cinque anni e il 65% indica la sicurezza come priorità. Lepore risponde evocando le «fatiche» provocate dai molti cantieri e promette che presto se ne vedranno i risultati.

Bologna, l'aggressione omofoba? Arrestato 31enne tunisino Un 31enne tunisino, indagato per l'aggressione omofoba avvenuta dopo la mezzanotte del 25 settembre in piazza di Por...