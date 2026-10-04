Sondaggio, Matteo Lepore bocciato dal 53 per cento dei bolognesi. E per sette su dieci la città è peggiorata

Matteo Lepore bocciato. A confermarlo un sondaggio commissionato da Una Nuova Bologna, progetto civico del candidato sindaco Alberto Zanni, e realizzato da Sigma Consulting in vista delle elezioni comunali del 2027. Risultato? Più di un intervistato su due esprime un giudizio negativo sul sindaco e quasi sette su dieci ritengono che negli ultimi cinque anni la qualità della vita a Bologna sia peggiorata. La rilevazione è stata condotta su un campione di 470 residenti, costruito per essere rappresentativo della popolazione per genere, età, quartiere e titolo di studio.

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Nel dettaglio, il 53% degli intervistati esprime una valutazione negativa su Lepore. Alla domanda sull'eventualità di un secondo mandato, il 46 si dice contrario, il 26 favorevole e il restante 28 indifferente o incerto. Tra i favorevoli c'è una maggioranza di donne tra i 18 e i 34 anni, appartenenti alla fascia socioeconomica medio-alta, con orientamento politico di sinistra e residenti al Savena. Tra i contrari invece più rappresentati uomini tra 45 e 54 anni, appartenenti alle fasce socioeconomiche più basse, con orientamento politico di destra e residenti nell'area Borgo-Reno.

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