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Caso Ranucci, l'aggressione dell'amica di Lavitola all'inviata di Giletti

martedì 6 ottobre 2026
Caso Ranucci, l'aggressione dell'amica di Lavitola all'inviata di Giletti

1' di lettura

Continua l'inchiesta di Massimo Giletti e del suo programma Lo stato delle cose sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Nell'ultima puntata, in onda su Rai 3, particolare attenzione è stata riservata ai viaggi d'affari all'estero di Valter Lavitola. L'inviata Rebecca Pecori ha raggiunto nel suo negozio Adriana, un'amica del faccendiere, che con lui avrebbe viaggiato in Montenegro. La "visita" della giornalista è però finita male: Pecori è stata aggredita verbalmente e fisicamente dalla donna.

"Possiamo parlare un attimo, Adriana? Hai detto un sacco di cose che poi non sono vere. Hai detto che eri solo amica di Valter. Che ci facevi in Montenegro con lui in quei giorni?", esordisce la giornalista. Adriana non è evidentemente disposta a rispondere: "Vattene a fan*ulo, ok? Tu non sai nulla". Pecori insiste con le domande. L'amica di Valter inizia a innervosirsi: alza la voce, la spintona. "Non mi devi toccare, mi fai male!", prova a difendersi la giornalista. Ma Adriana è ormai fuori controllo e sbatte per terra il telefono con cui l'inviata di Giletti sta registrando.

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Il "confronto" prosegue sulla strada. La giornalista ci riprova: "Ti faccio solo due domande". Adriana però non cambia idea: "Non mi devi seguire!" urla, e prova nuovamente a strapparle il telefono dalle mani. Poi, mentre rientra nel suo negozio, si lascia scappare anche delle minacce: "Ti metto per terra, proprio ti sdraio per terra... Put***a che non sei altro". 

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