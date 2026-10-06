Sempio a Porta a Porta: "Non sto vivendo, ho paura. La condanna di Stasi? Giusta"

"Spero di risolvere tutto in udienza preliminare, di non affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Perché per quanto uno si possa sentire sicuro poi deve riuscire a spiegare le cose in aula, e non è così automatico. Il pensiero che si possa arrivare al carcere c'è, ma francamente cerco di non pensare a questa eventualità": Andrea Sempio lo ha detto nello studio di Bruno Vespa a Porta a Porta, nella puntata in onda questa sera, martedì 6 ottobre, su Rai 1. Il 37enne è indagato nell'ambito della inchiesta bis della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, ovvero sull'uccisione della 26enne Chiara Poggi nel 2007.

Sempio, inoltre, riferendosi a una delle prove della nuova inchiesta, ha voluto chiarire che "l'impronta 33 per me non è attribuibile né a me né a nessun altro". Mentre sulla questione dell'impronta di una scarpa, ha precisato: "Io ho sempre indossato il 44. Il 42 proprio non mi sta". Parlando di quanto gli è successo, invece, ha ammesso: "L'idea di essere coinvolto in una nuova indagine non mi fa piacere, ma con i miei avvocati eravamo abbastanza pronti. Il bombardamento è costante. Accendi la tv c'è solo Garlasco, i social idem. Davanti a casa nostra ci sono giornalisti fissi tutto il giorno. Oggi non sto vivendo, sto o chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta per incontrare i consulenti. Ho paura, chi non l'avrebbe in questa situazione?".