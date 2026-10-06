Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti sbotta contro Angela Taccia: "Allora mi dimetto"

Nuovo botta e risposta tra Angela Taccia e Massimo Giletti. Lo scontro, con al centro il caso Garlasco e gli ultimi sviluppi, vede l'avvocato di Andrea Sempio tornare sui video intimi di Chiara Poggi e sull'eventualità che il nuovo indagato li abbia visti. ’"Cè la consulenza della Procura - dice Taccia -, che sottolinea come non ci sia alcuna evidenza che lui li abbia visti, oltretutto Chiara Poggi ha sempre avuto quella pennetta nella sua disponibilità. C’è un’intercettazione che sta per uscire, dove lui dice al papà di non avere mai avuto una pennetta a quel tempo, ma che gliene hanno sequestrate tre nell’ultima perquisizione nel maggio 2025".

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Da qui la replica del conduttore de Lo Stato delle Cose: "Stranamente ho visto a ‘Quarto Grado’ Sempio, vanno sempre lì, mi fa piacere". E Taccia: "Non colgo la sua provocazione, lui andrà dove pensa che la conduzione sia super partes, ambasciator non porta pena", a questo punto il conduttore la interrompe: "Ah, non sono super partes, mi dimetto". Giletti poi prosegue "Si parla per la prima volta dei video intimi sulla chiavetta quest’anno, Sempio parlava di un video su una penna nell’aprile 2025", ribatte Taccia: "Con tutta la stima, ma come può dire una cosa del genere? Si informi dalla stampa di quegli anni, anche Porta e Porta ci ha fatto uno speciale nel 2008 e nel 2009, vada a farsi una ricerca, io ho le puntate e gli articoli di giornale del 2009, si informi meglio, se dice una cosa non vera poi ci va di mezzo una persona reale, che è il mio assistito".

Garlasco, da Giletti le nuove intercettazioni che parlano di video e immagini a luci rosse Torna Lo Stato delle Cose. Nel salotto di Rai 3 Michele Santoro interviene sulla più stretta attualità pol...