Vannacci contro Cerno: "Gusti invertiti", "Mi insulta perché non regge un confronto nel merito"

Un attacco omofobo quello che il generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha lanciato contro il direttore del Giornale, Tommaso Cerno. Tutto è cominciato quando quest'ultimo ha criticato le posizioni di Fn sulle cosiddette "fasce protette" in tv. A quel punto Vannacci ha replicato parlando di "gusti invertiti": "Si è inventato che Futuro Nazionale voglia proibire a chi ha gusti omosessuali di comparire in tv - ha detto -. Non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità, ma le regole in televisione saranno uguali per tutti: in fascia protetta, quando ci sono i bambini davanti allo schermo, la propaganda gender e omosessualista non deve poterla fare né chi ha gusti omosessuali né chi ha gusti eterosessuali".

Vannacci ha poi continuato con frasi offensive contro Cerno, "che dichiara di avere una preferenza erotica per i maschietti. Ma di cosa si lamenta? A me, per esempio, son sempre piaciute le donne e ciò non mi ha garantito né una citazione eterna nella Commedia di Dante né il patentino di 'sparare minch***e', come dice lui, tantomeno sulla pelle dei bambini".