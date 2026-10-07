Davide Iacopini aggredito a Roma: è ricoverato in gravi condizioni al San Camillo

Gli hanno tirato un calcio mentre viaggiava su un monopattino elettrico per le strade di Roma e lo hanno fatto cadere rovinosamente a terra. Davide Iacopini, 42 anni, attore co-protagonista del film Diaz e di serie come Suburra, ha sbattuto la testa sull'asfalto riportando un trauma cranico ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Sul caso la procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

Iacopini stava percorrendo via Anton Giulio Barrili, nel quartiere Monteverde, quando gli si è affiancata una minicar con a bordo due persone. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, una delle due avrebbe aperto la portiera e colpito l'attore con un calcio, facendolo cadere. Durante l'assalto, l'aggressore avrebbe perso una scarpa e la minicar, prima di allontanarsi, sarebbe tornata indietro per recuperarla. I fatti risalgono a lunedì 5 ottobre, poco dopo le 22.