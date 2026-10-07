Rovereto, orrore sul treno: ubriaco aggredisce il controllore e morde gli agenti

Ennesimo episodio di aggressione a un controllore ferroviario. Otto persone stava viaggiando senza biglietto e completamente ubriachi. Il responsabile del treno li ha invitato gentilmente a scendere dal mezzo. Loro si sono rifiutati e uno dei ragazzi ha pure preso a calci i poliziotti, oltre a morderne due. L'episodio risale ai giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Rovereto. Tutto è iniziato a bordo del convoglio: il capotreno ha controllato un gruppo di otto persone e ha scoperto che erano senza titolo di viaggio. Ha chiesto loro di scendere, ma si sono rifiutati, spinti anche da un chiaro stato di ebbrezza.

Come riporta Trento Today, sono state avvertite le forze dell'ordine. Non appena sono arrivati sul posto, gli agenti hanno fatto scendere tutti gli otto passeggeri. Uno di loro, però, ha continuato a opporsi. E si è scagliato contro di loro colpendoli con calci alle gambe e mordendone uno alla mano e un altro all'avambraccio.