Garlasco, sui pedali della bici di Stasi rilevato un "dna maschile" mai finito agli atti

Fu rilevato un 'dna maschile' sui pedali della bici di Alberto Stasi, ma mai finito agli atti: è un passaggio della relazione tecnica genetico-forense, condotta da Carlo Previderè e Pierangela Grignani, con la quale i due esperti dovevano rispondere a diversi quesiti posti dal pm di Pavia Stefano Civardi, nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Un foglio di lavoro, scrivono i professionisti, "non rinvenibile nelle relazioni tecniche o nei verbali consultati".

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Il foglio di lavoro, datato 26 settembre 2007, come segnalato nella relazione, è stato "acquisito al Ris" lo scorso 11 settembre. Tra gli atti emersi nella nuova indagine c'è un test, anche questo mai finito nei procedimenti precedenti, eseguito sul materiale prelevato dai pedali, secondo cui quelle non erano tracce ematiche: "Obti test negativo". Un appunto scritto a mano dal capitano Alberto Marino che indicava l'esito delle analisi effettuate. Lo stesso Marino, in una comunicazione successiva inviata alla pm Rosa Muscio, spiega, però, che ulteriori analisi per accertare che quello sui pedali della bici di Stasi fosse sangue non sono state effettuate perché "le tracce risultavano troppo esigue" e che si è ritenuto che "anche i kit di tipo immunologico, quello denominato Hexagon Obti test comunemente utilizzato presso questo Reparto, non fossero sufficientemente sensibili per l'analisi in questione".

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