Garlasco, "Procura a caccia dell'Ignoto 2": cosa emerge

L'ignoto 2? Ancora un mistero. Per questo la Procura di Pavia, anche dopo la perizia di Denise Albani, continua ad approfondire il tema legato al Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi di cui uno riconducibile, per linea maschile, ad Andrea Sempio indagato per l'omicidio aggravato della ventiseienne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Eppure, è sul presunto Ignoto 2, traccia mista a cui non si è mai riusciti a dare una spiegazione, che si sono concentrate le ultime richieste dei pubblici ministeri che si sono rivolti al Ris di Parma, che si occupò ai tempi delle analisi sul delitto.

La richiesta, dunque, è quella di chiedere chi fosse venuto in contatto con il reperto ritenuto importante sotto il profilo investigativo. "II tenente colonnello Alberto Marino, a richiesta dello scrivente, ha confermato di avere operato in prima persona e senza supporto di collaboratori sui frammenti di unghie, che sono stati maneggiati per il tempo strettamente necessario al prelievo dei campioni per la ricerca di Dna" è la risposta del comandante del Ris di Parma Matteo Donghi a chi indaga.

Garlasco, sui pedali della bici di Stasi rilevato un "dna maschile" mai finito agli atti Fu rilevato un 'dna maschile' sui pedali della bici di Alberto Stasi, ma mai finito agli atti: è un passa...