Iacopini preso a calci in monopattino, spuntano altri casi analoghi: cosa emerge

L'aggressione subita da Davide Iacopini mentre viaggiava su un monopattino elettrico per le strade di Roma non costituirebbe un caso isolato. In seguito alla notizia uscita durante la giornata di ieri, 7 ottobre, altri cittadini hanno infatti denunciato episodi analoghi, verificatisi sempre nella capitale. La prima segnalazione è arrivata da una donna, la quale ha raccontato di essere stata colpita alla testa e di aver visto una minicar allontanarsi e investire un ragazzo in monopattino. Una dinamica molto simile a quella che ha visto coinvolto l'attore di Suburra. Ma non solo.

Un'altra denuncia ai carabinieri di Gianicolense è stata depositata da uno studente universitario di 26 anni. Il ragazzo ha detto di essere stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar nera mentre percorreva via Pio Foa a bordo di un monopattino. E poi ancora, durante la trasmissione Chi l'ha visto, una donna ha raccontato che il fratello, tornato a Roma per qualche giorno, ha subito un'aggressione dello stesso tipo.