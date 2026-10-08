Mentana sbotta con il giornalista-influencer Gianfredi: "Questa è una violenza!"

Da qualche mese tra le vie di Roma, tra i palazzi della politica, si aggira un ragazzo con gli occhiali da sole - usati per riprendere - e un microfono arancione. Lui è Gianfredi e, stando alle sue parole, "lavora per il giornalismo". Si tratta di un influencer-disturbatore che avvicina politici, giornalisti, ma anche manifestanti, e pone loro le domande più strampalate, per poi postarle sui suoi profili social.

L'ultima delle sue vittime è stato Enrico Mentana. Il giornalista di La7 è stato avvicinato dal ragazzo mentre stava parlando con Riccardo Magi, segretario di +Europa, in sciopero della fame per protesta contro la nuova legge elettorale. "Salve, buongiorno, posso farle una domanda?". "No", risponde secco il direttore del TgLa7. Gianfredi va avanti: "Antonella Elia che il fidanzato di Emanuela Arcuri è un vecchietto... Se lei ha un parere in merito a livello giornalistico, mi può rispondere?". Mentana si limita a un sorriso. E allora Gianfredi alza il livello della provocazione: "Lei che belva si sente a letto?". È un chiaro riferimento alla domanda che Francesca Fagnani - moglie di Mentana - pone ai suoi ospiti su Rai 2. "Va bene bravissimo" è la replica, già più infastidita, del direttore.