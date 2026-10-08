Libero logo
Abbonamento Digitale

Mentana sbotta con il giornalista-influencer Gianfredi: "Questa è una violenza!"

giovedì 8 ottobre 2026
Mentana sbotta con il giornalista-influencer Gianfredi: "Questa è una violenza!"

2' di lettura

Da qualche mese tra le vie di Roma, tra i palazzi della politica, si aggira un ragazzo con gli occhiali da sole - usati per riprendere - e un microfono arancione. Lui è Gianfredi e, stando alle sue parole, "lavora per il giornalismo". Si tratta di un influencer-disturbatore che avvicina politici, giornalisti, ma anche manifestanti, e pone loro le domande più strampalate, per poi postarle sui suoi profili social.

L'ultima delle sue vittime è stato Enrico Mentana. Il giornalista di La7 è stato avvicinato dal ragazzo mentre stava parlando con Riccardo Magi, segretario di +Europa, in sciopero della fame per protesta contro la nuova legge elettorale. "Salve, buongiorno, posso farle una domanda?". "No", risponde secco il direttore del TgLa7. Gianfredi va avanti: "Antonella Elia che il fidanzato di Emanuela Arcuri è un vecchietto... Se lei ha un parere in merito a livello giornalistico, mi può rispondere?". Mentana si limita a un sorriso. E allora Gianfredi alza il livello della provocazione: "Lei che belva si sente a letto?". È un chiaro riferimento alla domanda che Francesca Fagnani - moglie di Mentana - pone ai suoi ospiti su Rai 2. "Va bene bravissimo" è la replica, già più infastidita, del direttore.

Enrico Mentana da Giletti, altra frecciata a La7? "Perché Meloni viene solo da me"

Enrico Mentana a tutto tondo. Ospite del programma radio di Massimo Giletti su Rtl, il direttore del TgLa7 ha nuovamente...

Gianfredi, che non è certo tipo da farsi scoraggiare, insiste: "Ma sua moglie è bionda naturale o...?". Spazientito Mentana lo interrompe e prova a strappare il microfono dalle mani del giovane cronista. Che si difende: "Io sono un giornalista serio...". E ancora: "Questa è una violenza! È un abuso!". Poi l'affondo finale: "Non è molto forzuto. Speriamo che a letto se la cavi meglio".

tag
enrico mentana
gianfredi

E su Vannacci... Enrico Mentana da Giletti, altra frecciata a La7? "Perché Meloni viene solo da me"

L'indiscrezione del Foglio Enrico Mentana, "sto portando via tutto dalla stanza". Addio a La7? Una frase sibillina

Tele-mercato Enrico Mentana, un clamoroso ribaltone: le voci che girano a La7

ti potrebbero interessare

È Sempre Cartabianca, "non vi autorizzo". Garlasco, Marino braccato dalla giornalista: è gelo

È Sempre Cartabianca, "non vi autorizzo". Garlasco, Marino braccato dalla giornalista: è gelo

Roberto Tortora
Iacopini preso a calci in monopattino, spuntano altri casi analoghi: cosa emerge

Iacopini preso a calci in monopattino, spuntano altri casi analoghi: cosa emerge

Lo Stato chiede 250.000 euro ai no-Tav

Lo Stato chiede 250.000 euro ai no-Tav

Andrea Muzzolon
Il corteo antifascista è la fiera dell'odio politico

Il corteo antifascista è la fiera dell'odio politico

Lorenzo Cafarchio