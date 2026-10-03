Enrico Mentana da Giletti, altra frecciata a La7? "Perché Meloni viene solo da me"

Enrico Mentana a tutto tondo. Ospite del programma radio di Massimo Giletti su Rtl, il direttore del TgLa7 ha nuovamente lasciato intendere un suo possibile addio alla rete di Urbano Cairo. "Ho letto che vado in Rai, vado a Mediaset. Le mie decisioni le ho prese, le dirò quando è il momento. Il mio contratto scade a fine anno". Insomma, nulla è ancora deciso.

Fdi vola, il sondaggio di Mentana schianta la sinistra: chi crolla in 7 giorni Fratelli d’Italia rafforza il primo posto nelle intenzioni di voto, mentre il Partito democratico arretra e aument...

Alla base delle critiche rivolte a La7, quella di essere una rete sempre e solo contro Giorgia Meloni. Una tv nella quale - è il ragionamento del giornalista - una buona parte dell'opinione pubblica non si riconosce più. Non a caso, alla domanda sul motivo per cui "la premier a La7 viene solo da me", Mentana replica: "Evidentemente da altre parti si sente in trasferta....". E su Roberto Vannacci non si sottrae: "Stiamo parlando del fenomeno della presenza di un'offerta elettorale e politica che sta molto più a destra dell'attuale maggioranza, ma non è una novità. Succede un po' ovunque...".

Enrico Mentana, "sto portando via tutto dalla stanza". Addio a La7? Una frase sibillina Enrico Mentana lascia o no La7? Ormai sembrerebbe appurato che il giornalista, nonché direttore del TgLa7, sia a ...