Si schianta e precipita dal viadotto: una palla di fuoco sulla A2

Tragedia nel pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel Salernitano, dove il conducente di un autoarticolato ha perso la vita dopo essere precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Dopo il violento impatto al suolo, il tir è stato avvolto dalle fiamme e per l’autista non c’è stato nulla da fare.

L’incidente ha provocato gravi ripercussioni anche sulla viabilità. Prima della caduta, infatti, una parte dell’autoarticolato si sarebbe staccata, rimanendo sulla carreggiata e rendendo più complicate le operazioni di soccorso e la gestione del traffico lungo il tratto autostradale interessato.

Per consentire l’intervento dei soccorritori e mettere in sicurezza l’area, è stata disposta la chiusura temporanea della carreggiata coinvolta. Per i veicoli diretti verso nord è stata istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Petina, con possibilità di rientrare in autostrada a Campagna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, affiancati da un’autogru proveniente dalla sede centrale, impegnati nelle operazioni necessarie dopo l’incendio del mezzo pesante e nella messa in sicurezza della zona. Presenti anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza e della circolazione.

Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’autoarticolato e a precipitare dal viadotto. L’incidente ha richiesto l’interruzione temporanea del traffico per permettere gli interventi in condizioni di sicurezza e limitare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.