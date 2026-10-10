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Grosseto, trovato morto dietro l’ospedale: è giallo sulle cause del decesso

sabato 10 ottobre 2026
Grosseto, trovato morto dietro l’ospedale: è giallo sulle cause del decesso

1' di lettura

Il corpo senza vita di un uomo adulto è stato trovato nel pomeriggio nei pressi dell’ospedale Misericordia di Grosseto, sul terrapieno erboso lungo una traversa di via della Serenissima, nella zona retrostante il presidio sanitario. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato per chiarire le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto.

Come riportato da Il Tirreno, la segnalazione alle autorità è arrivata tra le 17 e le 17.30. Gli agenti sono intervenuti sul posto insieme al personale della polizia scientifica, incaricato di effettuare i rilievi necessari.

La vittima sarebbe un uomo di età compresa tra i 50 e i 60 anni, con barba bianca. Al momento del ritrovamento, il corpo si trovava sull’erba, ai margini della strada che conduce al parcheggio sul retro dell’ospedale. Non è ancora stato possibile stabilire da quanto tempo fosse lì prima della segnalazione.

Le operazioni di accertamento sono proseguite per circa due o tre ore. Al termine dei rilievi, il corpo è stato trasferito all’obitorio per gli ulteriori approfondimenti del caso.

Nell’area non sarebbero stati rilevati, secondo le prime informazioni, evidenti segni di frenata sull’asfalto né tracce di sangue. Elementi che, tuttavia, non consentono al momento di chiarire le circostanze della morte.

Le indagini proseguono per determinare che cosa sia successo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e resta da stabilire se sarà disposta l’autopsia. La decisione spetterà alla magistratura, che valuterà gli elementi raccolti dagli investigatori per individuare le cause del decesso e fare luce sulla vicenda.

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