Donna aggredita da un lupo nel Grossetano: l'animale le strappa un orecchio

Una donna è stata aggredita in pieno giorno da un lupo, all'interno di un'azienda agricola di Valpiana, nel comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto. L'accaduto è stato denunciato da Mirella Pastorelli, presidente del Comitato pastori d'Italia. Secondo la ricostruzione fornita da Pastorelli, la donna sarebbe intervenuta dopo che un branco di tre lupi avrebbe circondati i cani da guardiania dell'azienda.

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La donna è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale di Massa Marittima, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso. Pastorelli riferisce che i medici hanno applicato "30 punti di sutura". Rimane incerta la possibilità di recuperare l’udito e la funzionalità dell’orecchio: "I medici non sanno ancora dirle se perderà completamente l’orecchio e se perderà l’udito per sempre".

Pastorelli ha voluto anche sottolineare che l'azienda non è nuova a episodi di predazione. Negli ultimi anni il gregge avrebbe subito perdite significative: "Un gregge di 500 pecore che ha già perso 50 capi in una sola notte, poi una, due pecore sparite di continuo, e pochi giorni fa l’uccisione di un cane da guardiania".