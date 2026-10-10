Giuseppe Conte silura di nuovo le primarie

Il giorno dopo il pranzo a tre (menù: lenticchie) tra Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, è il momento dei chiarimenti. Che, però, se sgombrano il campo a trame, confermano il fatto che resta una distanza su come scegliere il candidato premier e, di conseguenza, anche su chi debba farlo. Approfittando della seduta della legge elettorale alla Camera, Elly Schlein si è appartata a lungo nel corridoio dei fumatori con Nicola Fratoianni. Poi, dopo il voto, con Angelo Bonelli su un divanetto del Transatlantico. Ma niente pranzo. Anche perché la segretaria del Pd aveva ancora i postumi di un’influenza.

«Oggi sto meglio», ha risposto ai cronisti, «ma sono sempre sotto tachipirina». E a chi le faceva notare che anche Conte in Aula sembrava raffreddato, non sarà che vi state passando il virus?, ha risposto: «Ci stiamo facendo gli anticorpi». Battute a parte, Bonelli ha spiegato di essersi chiarito con Schlein: «Non ho nulla contro di lei. La mia posizione, la posizione di Avs», ha aggiunto, «non era una posizione contro la segretaria del Pd, a cui io rinnovo la mia stima e ovviamente anche simpatia vera, non ipocrita. La mia», ha aggiunto, «era una profonda preoccupazione legata all’attualità, all’epoca storica che stiamo vivendo: secondo me, e ne sono ancora tuttora convinto, le primarie non aiutano a unire. Amplificano le differenze, ma nell’amplificazione delle differenze poi non c’è un messaggio, che non è positivo per il Paese».

Detto questo, «io non posso determinare le decisioni di un’intera alleanza. L’ho espresso in maniera pubblica, trasparente, senza giochi. Ripeto, non è una questione contro la segretaria del Pd o contro Giuseppe Conte. È una reale preoccupazione che ho e l’ho espressa, mi sono chiarito con lei».