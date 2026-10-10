Ginevra Bompiani, "piacere un corno": fuori controllo diretta

Non toccatele Putin, per carità. Ginevra Bompiani, ospite di L’aria che tira su La7, dichiara guerra a David Parenzo sulla minaccia russa all’Europa. «Bompiani, capisce che chi abita più vicino alla Russia, questo allarme lo sente», esordisce il conduttore. Prima smorfia dell'intellettuale rossa: «L’Inghilterra abiterebbe più vicina alla Russia?». David spiega che si riferisce a Estonia e Lituania: «Secondo lei è tutto inventato?». «Non dico sia tutto inventato - premette la Bompiani -, è sicuro che la Russia crescerà e bombarderà di più. È naturale perché la Nato e l’Europa stanno facendo di tutto perché questo accada. Quello che stiamo facendo noi non è un’escalation?».

«La Nato non fa guerra a nessuno, a chi sta facendo la guerra?», allarga le braccia il padrone di casa. E Ginevra sbotta: «Ma non dica stup... Scusi, mi fa parlare o vuole parlare lei? Allora mi faccia parlare...». «Però se mi dice che la Nato attacca...». «Ma è possibile essere così disinformati? Questa l’ho sentita pochi giorni fa: la Nato ha mandato 80mila... Certo che non usa i suoi soldati, usa quei poveri disgraziati degli ucraini. Questo è il nostro genocidio personale, distruggeremo l’Ucraina fino in fondo. Questa è una guerra ibrida, surrogata, per interposta persona».