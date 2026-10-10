Ginevra Bompiani, "piacere un corno": fuori controllo diretta

Non toccatele Putin, per carità. Ginevra Bompiani, ospite di L’aria che tira su La7, dichiara guerra a David Parenzo sulla minaccia russa all’Europa. «Bompiani, capisce che chi abita più vicino alla Russia, questo allarme lo sente», esordisce il conduttore. Prima smorfia dell'intellettuale rossa: «L’Inghilterra abiterebbe più vicina alla Russia?». David spiega che si riferisce a Estonia e Lituania: «Secondo lei è tutto inventato?». «Non dico sia tutto inventato - premette la Bompiani -, è sicuro che la Russia crescerà e bombarderà di più. È naturale perché la Nato e l’Europa stanno facendo di tutto perché questo accada. Quello che stiamo facendo noi non è un’escalation?».
«La Nato non fa guerra a nessuno, a chi sta facendo la guerra?», allarga le braccia il padrone di casa. E Ginevra sbotta: «Ma non dica stup... Scusi, mi fa parlare o vuole parlare lei? Allora mi faccia parlare...». «Però se mi dice che la Nato attacca...». «Ma è possibile essere così disinformati? Questa l’ho sentita pochi giorni fa: la Nato ha mandato 80mila... Certo che non usa i suoi soldati, usa quei poveri disgraziati degli ucraini. Questo è il nostro genocidio personale, distruggeremo l’Ucraina fino in fondo. Questa è una guerra ibrida, surrogata, per interposta persona».
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Ancora una volta Parenzo prova a placarla: «Gli ucraini scelgono di combattere, nessuno glielo dice». «Ma no - sbotta la Bompiani - gli ucraini vengono presi per la strada, spogliati, buttati su un camion e costretti. Undici milioni di ucrai ni sono scappati...». Bompiani giustifica tutto e va oltre. Primo settembre: violato lo spazio aereo dell’Estonia.
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«Chi l’ha mandato quel drone, lo sa lei? Potrebbero essere stati gli ucraini». L’elicottero russo che ha sorvolato lo spazio aereo polacco? «Uno sbaglio. Non c’è niente di male nel sorvolare». Parenzo balbetta: «A me fa piacere, però...». «No, le fa piacere un corno, non mi fa parlare, parla solo lei». Siamo ai confini della fantapolitica: «C’è stato un momento in cui abbiamo mandato 80mila ucraini contro la Russia e Putin avrebbe potuto scatenare la risposta nucleare. Quello l’abbiamo fatto noi, è stata la Nato a mandarglieli».
«Siamo più pericolosi di Putin», chiede sbigottito Parenzo. «Ma siamo noi il pericolo! La Nato è un pericolo enorme e non dovrebbe nemmeno più esistere. Lei dissente ma per fortuna non sto parlando a lei, no?».
Bompiani contro Parenzo, guarda qui il video di L'aria che tira su La7