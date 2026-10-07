Meteo, arrivano pioggia e venti di burrasca: ecco chi avrà il weekend rovinato

È ufficialmente arrivato l'autunno. Durante il prossimo weekend, le correnti atlantiche torneranno a colpire il nostro Paese e porteranno a una serie di perturbazioni su tutta la Penisola. Già a partire da domani, giovedì 8 ottobre, le regioni del Nord saranno interessate da rovesci e temporali, più frequenti tra Alpi, Prealpi e Nordest. Al Centro l’instabilità sarà particolarmente marcata sulle regioni tirreniche.

Venerdì 9 ottobre il maltempo colpirà tutto il Paese. Al Nord i rovesci interesseranno soprattutto pianure orientali e Alpi. Il Centro resterà instabile, con rovesci sparsi al mattino e successive schiarite; al Sud la giornata sarà invece molto instabile, con rovesci e temporali alternati a schiarite.