Meteo Giuliacci, tre perturbazioni in meno di 48 ore: temporali e vento, cosa sta per succedere

Tre perturbazioni in meno di 48 ore saranno la causa di violenti temporali, vento forte e crollo delle temperature in Italia. Ad annunciarlo è il colonnello Mario Giuliacci, che sui social parla di un vero e proprio "cambio di regia". Le prime due perturbazioni, provenienti da Germania e Spagna, sono giunte a ridosso delle regioni centrali e si sono unite. Gli effetti? Rovesci e temporali sulle Alpi centro-occidentali e sulle regioni centrali, in particolare sul Lazio, dove i fenomeni potranno essere anche di forte intensità.

Domani, mercoledì 7 ottobre, la perturbazione porterà rovesci e temporali su Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. E nella stessa giornata è atteso anche l’arrivo di un'altra perturbazione, più intensa soprattutto per quanto riguarda i venti e accompagnata da un brusco calo delle temperature. Il maltempo, poi, si intensificherà giovedì 8 ottobre, quando forti rovesci e temporali interesseranno il Centro-Nord, soprattutto il Levante ligure, la Toscana, il Lazio e il Friuli Venezia Giulia.