Gioielliere preso a sprangate: caccia alla banda che terrorizza Carrara

Violenta rapina nella serata di sabato 10 ottobre alla gioielleria Buoncristiani, ad Avenza, frazione di Carrara. Il titolare, Giovanni Buoncristiani, 74 anni, è stato aggredito da tre malviventi incappucciati, che lo hanno colpito alla testa con una spranga prima di rubare diversi gioielli e fuggire. Sull'accaduto indagano i carabinieri, impegnati a identificare i responsabili.

Secondo una prima ricostruzione, il colpo è avvenuto intorno alle 19. Uno dei rapinatori avrebbe suonato alla porta del negozio fingendosi una donna anziana, riuscendo così a farsi aprire dal proprietario. A quel punto sarebbero intervenuti i due complici, che hanno fatto irruzione nell'attività commerciale e aggredito il 74enne, in quel momento solo all'interno della gioielleria.

Dopo aver colpito il titolare, i tre avrebbero infranto le vetrine interne del negozio, impossessandosi di numerosi preziosi prima di allontanarsi rapidamente. Il valore complessivo della refurtiva è ancora in fase di quantificazione.

Buoncristiani, ferito durante l'aggressione, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona, che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Carrara, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e raccogliere elementi utili all'identificazione dei responsabili.

L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza nella frazione di Avenza, dove nelle scorse settimane si era verificato un altro colpo ai danni di una tabaccheria in via Carlo Sforza. Gli investigatori stanno lavorando per fare luce sulla vicenda e verificare ogni possibile elemento utile alle indagini.