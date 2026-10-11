Sondaggio Pagnoncelli, schiaffo alla sinistra: cosa pensano davvero gli italiani

Ancora una volta la sinistra viene smentita dalla realtà. Un sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa perfettamente cosa pensano gli italiani del tema sicurezza nel nostro Paese. Come spiega la rilevazione elaborata da Ipsos Doxa, nel 2022 la sicurezza occupava il decimo posto con il 10% delle citazioni; oggi si attesta al secondo posto con il 35%, registrando un valore più che triplicato. Cosa è cambiato?
La maggioranza degli italiani sondati ritiene (il 54%) di sentirsi “molto” o “abbastanza” sicura nella propria zona, ma il 46% esprime un giudizio opposto (“poco” o “per nulla” sicura). Perciò è evidente che nel nostro Paese la percezione del rischio - anche a livello locale - sta crescendo a dismisura. Da qui, il sondaggio entra più nel dettaglio. I ceti più vulnerabili - anziani, persone con basso titolo di studio, casalinghe e lavoratori esecutivi - sono quelli più condizionati dal senso di insicurezza.
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E, analizzando il piano geografico, il fenomeno si concentra maggiormente nel Nord e nelle periferie dei grandi centri urbani. Le minacce maggiormente avvertite sono: criminalità comune: 38%, Baby gang: 28%, Degrado urbano: 27%, Immigrazione irregolare: 27%, Violenza di genere: 23%, Criminalità organizzata: 19%. Per il 48% degli intervistati il tema sicurezza sarà ancora centrale per quanto riguarda la prossima campagna elettorale. La quota poi sale al 65% tra gli elettori di maggioranza e al 52% tra quelli di opposizione.