Sondaggio Pagnoncelli, schiaffo alla sinistra: cosa pensano davvero gli italiani

La maggioranza degli italiani sondati ritiene (il 54%) di sentirsi “molto” o “abbastanza” sicura nella propria zona, ma il 46% esprime un giudizio opposto ( “poco” o “per nulla” sicura). Perciò è evidente che nel nostro Paese la percezione del rischio - anche a livello locale - sta crescendo a dismisura. Da qui, il sondaggio entra più nel dettaglio. I ceti più vulnerabili - anziani, persone con basso titolo di studio, casalinghe e lavoratori esecutivi - sono quelli più condizionati dal senso di insicurezza.

"I sondaggi delle ultime primarie che ho fatto mi davano sotto di 20 punti e le abbiamo vinte, quindi non mi preocc...

E, analizzando il piano geografico, il fenomeno si concentra maggiormente nel Nord e nelle periferie dei grandi centri urbani. Le minacce maggiormente avvertite sono: criminalità comune: 38%, Baby gang: 28%, Degrado urbano: 27%, Immigrazione irregolare: 27%, Violenza di genere: 23%, Criminalità organizzata: 19%. Per il 48% degli intervistati il tema sicurezza sarà ancora centrale per quanto riguarda la prossima campagna elettorale. La quota poi sale al 65% tra gli elettori di maggioranza e al 52% tra quelli di opposizione.