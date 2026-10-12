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Rimini, la marescialla indagata: chi è il suo amante, un torbido scandalo di provincia

lunedì 12 ottobre 2026
Rimini, la marescialla indagata: chi è il suo amante, un torbido scandalo di provincia

1' di lettura

Avrebbe mentito sulla paternità dei suoi figli, pur di mantenere segreto l'adulterio. Protagonista di questa torbida storia di provincia, proveniente da Rimini, è niente meno che un'esponente dei carabinieri, una marescialla. L'amante nonché padre dei pargoli sarebbe, guarda, caso, un altro carabiniere suo superiore. Il marito della donna è a sua volta un carabiniere. Uno scandalo al quadrato in grado di far saltare in aria due famiglie e far spettegolare il paese per anni. 

Ora la vicenda rischia di finire in tribunale: la donna, come riporta Fanpage.it, risulta infatti indagata per doppia alterazione dello stato civile dei propri figli. Sul caso sta indagando la Procura della Repubblica di Rimini. Secondo quanto filtra dall'inchiesta, la marescialla ha concepito i due figli recentemente, nel 2023 e nel 2025, periodo durante il quale l'amante era comandante di stazione. 

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Una relazione extraconiugale ma stabile, dunque. Nonostante questo, la donna avrebbe cercato in ogni modo di non far emergere la verità decisamente imbarazzante e compromettente, arrivando al punto di coprire la paternità facendo finta di nulla con il consorte e lasciando nell'ombra il padre biologico.

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