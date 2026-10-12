Rimini, la marescialla indagata: chi è il suo amante, un torbido scandalo di provincia

Avrebbe mentito sulla paternità dei suoi figli, pur di mantenere segreto l'adulterio. Protagonista di questa torbida storia di provincia, proveniente da Rimini, è niente meno che un'esponente dei carabinieri, una marescialla. L'amante nonché padre dei pargoli sarebbe, guarda, caso, un altro carabiniere suo superiore. Il marito della donna è a sua volta un carabiniere. Uno scandalo al quadrato in grado di far saltare in aria due famiglie e far spettegolare il paese per anni.

Ora la vicenda rischia di finire in tribunale: la donna, come riporta Fanpage.it, risulta infatti indagata per doppia alterazione dello stato civile dei propri figli. Sul caso sta indagando la Procura della Repubblica di Rimini. Secondo quanto filtra dall'inchiesta, la marescialla ha concepito i due figli recentemente, nel 2023 e nel 2025, periodo durante il quale l'amante era comandante di stazione.