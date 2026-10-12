Civitaveccha, sesso in pubblico sulla nave da crociera: scandalo totale

Una crociera proibita. Il luogo dello scandalo, il porto di Civitavecchia. Per la precisione, la banchina 25S. Domenica, alle prime luci dell'alba, gli operai portuali sono ancora in piena attività lavorativa. Qualcuno, però, ne sta approfittando per divertirsi. Anche piuttosto rumorosamente.

A bordo della Norwegian Epic, la luce di una cabina è accesa. I presenti non stanno dormendo bensì stanno preferendo occupare il tempo in modo divertente più che produttivo. E la scena, piccante e a luci rosse, ha deliziato i passanti che per qualche minuti hanno alzato la testa e si sono goduti lo spettacolo con il naso all'insù.