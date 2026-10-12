Civitaveccha, sesso in pubblico sulla nave da crociera: scandalo totale

Una crociera proibita. Il luogo dello scandalo, il porto di Civitavecchia. Per la precisione, la banchina 25S. Domenica, alle prime luci dell'alba, gli operai portuali sono ancora in piena attività lavorativa. Qualcuno, però, ne sta approfittando per divertirsi. Anche piuttosto rumorosamente.
A bordo della Norwegian Epic, la luce di una cabina è accesa. I presenti non stanno dormendo bensì stanno preferendo occupare il tempo in modo divertente più che produttivo. E la scena, piccante e a luci rosse, ha deliziato i passanti che per qualche minuti hanno alzato la testa e si sono goduti lo spettacolo con il naso all'insù.
Venezia, sesso in vaporetto e imbarazzo tra i presenti: il video virale sui socialA Venezia, una giovane coppia è stata ripresa in video mentre, per alcuni secondi, consumava un rapporto sessuale...
Dietro alla cabina della camera da letto, appoggiata al vetro opaco, una coppia si stava dando da fare esibendo il rapporto sessuale all'esterno. Giù in basso la frenetica attività si è quasi congelata. Forza dell'amore, dirà qualcuno. Semplice curiosità vietata ai minori, diranno i più.
La pausa in una crociera dai ritmi serrati e un po' claustrofobici, in ogni caso, si è trasformata in uno show fuori programma. Delle due l'una: o la vacanza era talmente elettrizzante da non riuscire a contenere l'entusiasmo oppure talmente noiosa da rendere necessaria una forma di divertimento alternativa.