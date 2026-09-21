Venezia, sesso in vaporetto e imbarazzo tra i presenti: il video virale sui social

A Venezia, una giovane coppia è stata ripresa in video mentre, per alcuni secondi, consumava un rapporto sessuale a bordo di un vaporetto dell'Actv in servizio nel capoluogo veneto. Uno dei passeggeri ha filmato con il telefono la scena, che risalirebbe a sabato sera, 19 settembre, e il video è poi circolato sui social. Nel filmato si vede la ragazza con le mani appoggiate al vetro e i pantaloni abbassati, mentre il giovane la stringe. Dall'altra parte della vetrata, i passeggeri increduli osservavano la scena. Sui social, il video è stato accolto con commenti di stupore e indignazione: difficile capire come i due potessero pensare di passare inosservati, considerando che non era affatto notte fonda e il vaporetto era ancora affollato.