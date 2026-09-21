Venezia, sesso in vaporetto e imbarazzo tra i presenti: il video virale sui social

A Venezia, una giovane coppia è stata ripresa in video mentre, per alcuni secondi, consumava un rapporto sessuale a bordo di un vaporetto dell'Actv in servizio nel capoluogo veneto. Uno dei passeggeri ha filmato con il telefono la scena, che risalirebbe a sabato sera, 19 settembre, e il video è poi circolato sui social. Nel filmato si vede la ragazza con le mani appoggiate al vetro e i pantaloni abbassati, mentre il giovane la stringe. Dall'altra parte della vetrata, i passeggeri increduli osservavano la scena. Sui social, il video è stato accolto con commenti di stupore e indignazione: difficile capire come i due potessero pensare di passare inosservati, considerando che non era affatto notte fonda e il vaporetto era ancora affollato.
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L'atto sessuale è stato compiuto a poppa, oltre le porte della cabina. Sembra che in quel momento, nonostante la presenza di passeggeri a bordo, nessuno abbia avvertito l'equipaggio, che nel caso sarebbe intervenuto subito per richiamare i ragazzi e valutare di sanzionarli per il comportamento improprio. In ogni caso gli atti osceni in luogo pubblico (che sono soggetti a multe fino a 30mila euro, e diventano reato penale se commessi in presenza di minori) sono procedibili d'ufficio. La direzione di Avm/Actv ha visionato il video e i mezzi pubblici sono dotati di telecamere a bordo, quindi il caso potrà essere perseguito.