Gli immigrati delinquono 5 volte più degli italiani: furti e stupri da record

Per capire l’ampiezza del fenomeno, Il Sole 24 Ore - che ha pubblicato la nuova edizione dell’Indice della criminalità - ricorda quali fossero i numeri del 2019, prima dell’emergenza pandemica: 265.869 individui segnalati. Un balzo di oltre il 10%. Un incremento in controtendenza rispetto alla generale diminuzione dei reati in Italia (1,8% in meno rispetto al 2024). Ad allarmare, è la conferma di quanto già emerso lo scorso anno: gli immigrati sono specializzati nei delitti che generano maggiore allarme sociale come rapine, furti e violenza sessuale.

Quasi dodici mesi dopo, il quadro è peggiorato. Il numero degli stranieri finito negli ingranaggi della giustizia è salito a 292.820. E anche l’incidenza sul totale, seppur di poco, è cresciuta: ora è al 35,1% dei denunciati. Riassumendo: gli immigrati sono il 9% della popolazione presente nel nostro Paese, ma delinquono cinque volte in più degli italiani.

Poco meno di un anno fa, era il 3 novembre, dalle statistiche del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno emergeva che il 34,7% delle persone denunciate in Italia nel 2024 era straniero. Erano stati 287.396 i soggetti segnalati, fermati o arrestati. Più di un terzo del totale.

Il reato dove il peso degli stranieri è maggiore è il contrabbando: sono immigrati più del 60% dei denunciati (61,1%) di un delitto che interessa soprattutto Varese, Napoli e Caserta. Una “preferenza” che indica il desiderio dei sodalizi criminali di ottenere profitti illeciti. Non a caso gli atti di contrabbando rispetto al 2018 sono aumentati di quasi il 150%. Quando si scorre la graduatoria, però, ci si accorge che subito dopo compaiono i cosiddetti “reati di strada”, quelli che incidono di più sulla percezione della sicurezza al di là dei numeri.

L’ALLARME SOCIALE

E allora ecco che al secondo posto, tra i delitti commessi dagli stranieri, ci sono le rapine. Nel 2025 ce ne sono state 27.684. E di queste, nel 53,2% dei casi i soggetti denunciati sono stati stranieri. Altro particolare rilevante: questo è il reato in cui è stata più alta la partecipazione dei minorenni: il 18,1% dei soggetti segnalati. Al terzo posto dei delitti dove il peso degli stranieri è maggiore ci sono i furti, il reato predatorio per eccellenza. Nel 2025 ne sono stati segnalati poco meno di un milione: 992.660. E nella metà dei casi - il 49,4% - il soggetto denunciato è stato di origine straniera.

Un delitto che non può non riguardare grandi città come Milano, Firenze e Roma (tutte amministrate, come raccontiamo a fianco, da giunte progressiste). Appena sotto il podio ci sono le violenze sessuali. Nel 2025, secondo il rapporto del Viminale, sono stati denunciati 6.643 casi di violenza. E l’incidenza degli stranieri è stata del 43,4%. Le tre città dove il delitto è stato più presente sono Trieste, Aosta e Bologna.

Al quinto posto ci sono i reati legati allo spaccio degli stupefacenti: 32.898. E gli stranieri denunciati sono stati quasi il 40%. Un delitto, anche in questo caso, che ha a che fare con il desiderio di acquisire profitti illeciti allo stesso modo di contrabbando, rapine e furti. Al sesto posto ci sono i danneggiamenti. Il loro numero complessivo è in crescita sia rispetto al 2018, sia rispetto allo scorso anno. Nel 2025, il ministero dell’Interno ne ha contati 288.938. E sul totale dei denunciati, gli stranieri sono stati il 38,1%. In testa ci sono le grandi città, come Torino e Milano, quelle dove sono più frequenti sia le occupazioni abusive, sia le manifestazioni, seguite però da Prato, dove la presenza degli immigrati è tradizionalmente più marcata (non a caso la quota complessiva degli stranieri sul totale dei denunciati o arrestati, rivela Il Sole 24 Ore, raggiunge il livello più alto: il 60%).

Dalle statistiche emerge che la presenza degli stranieri è più alta anche nei delitti contro la persona (non solo le violenze sessuali, ma anche le lesioni dolose e le minacce). Una predominanza che ha una spiegazione: la presenza sul territorio nazionale, tra la popolazione straniera, di giovani maschi di conseguenza più esposti alla “vita di strada” e di conseguenza pronti a buttarsi tra le braccia della criminalità.