È sempre Cartabianca, Jolly Time: "Ce l'ho con gli immigrati, gli italiani sono stanchi"

Integrazione razziale, intreccio politico e interesse dei cittadini. Un tema caro dell’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, programma di attualità e approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Bianca Berlinguer in onda ogni mercoledì in prima serata. Tra gli influencer che, privatamente, sono diventati famosi per essersi occupati del degrado delle città, filmandosi durante ronde e iniziative di difesa dei propri valori, c’è anche Jolly Time, all’anagrafe Ambrose Omo Irogho, 32 anni, origini nigeriane e residente da alcuni anni a Bologna. È un content creator/streamer che realizza soprattutto video e dirette dalle strade, concentrandosi su degrado urbano, sicurezza, criminalità e periferie.
Jolly Time vive da 14 anni in Italia e oggi conta su 126 mila follower e spiega ai giornalisti del programma: “Svolgo un’attività di controllo, perché con la voce che ho... (scherza, ndr). Non chiamo le forze dell’ordine? Sì, però sai, quando è una situazione che posso aiutare lo faccio io”. Viene mostrato un video in cui lui dissuade degli spacciatori: “Per favore, qua non puoi fare questa roba qui, dai”. Quando la giornalista fa notare che “i cittadini non dovrebbero farsi giustizia da soli”, Jolly Time replica: “No, non sto facendo la giustizia, sto togliendo il pericolo davanti ai bambini. È un lavoro di vigilanza che sto facendo”. Sempre la giornalista obietta: “Si è legittimato da solo a scendere per strada e fare il giustiziere della notte?”.
E' sempre Cartabianca, "c'è stato un incidente": ritardo di mezz'ora, Berlinguer in imbarazzoNon è stata una puntata facile, quella di È Sempre Cartabianca andata in onda ieri sera su Rete4 con un ri...
Jolly Time non nega: “Sì, perché vedendo le cose che non vanno bene, devo fare qualcosa. Io ce l'ho con gli immigrati come noi, che rovinano la nostra immagine. Gli italiani sono stanchi. Gli italiani non possono raccontare a tutti che vengono dal loro paese qui a delinquere”. In un altro video, si vede l’influencer in azione: “Vai a casa tua, vai, vai a casa tua a fumare crack. Qui, in questo parco, basta”. Andrea Scanzi, ospite in collegamento, lancia l’allarme: “L'alibi di chi fa le ronde è che c'è un'assenza dello Stato, un lassismo grosso dello Stato, perché se un cittadino si sostituisce allo Stato vuol dire che non c'è in alcune città o in alcuni pezzi di queste città, a Roma come a Milano come a Firenze etc.. Tutto il resto, però, è disastroso, è il Far West applicato al 2026, il dire al cittadino che non esiste lo Stato, gli stranieri son tutti cattivi, appena esci di casa rischi lo stupro, il furto, la rapina, l'omicidio e allora difenditi da solo”.