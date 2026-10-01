È sempre Cartabianca, Jolly Time: "Ce l'ho con gli immigrati, gli italiani sono stanchi"

Integrazione razziale, intreccio politico e interesse dei cittadini. Un tema caro dell’ultima puntata di È Sempre Cartabianca, programma di attualità e approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Bianca Berlinguer in onda ogni mercoledì in prima serata. Tra gli influencer che, privatamente, sono diventati famosi per essersi occupati del degrado delle città, filmandosi durante ronde e iniziative di difesa dei propri valori, c’è anche Jolly Time, all’anagrafe Ambrose Omo Irogho, 32 anni, origini nigeriane e residente da alcuni anni a Bologna. È un content creator/streamer che realizza soprattutto video e dirette dalle strade, concentrandosi su degrado urbano, sicurezza, criminalità e periferie.

Jolly Time vive da 14 anni in Italia e oggi conta su 126 mila follower e spiega ai giornalisti del programma: “Svolgo un’attività di controllo, perché con la voce che ho... (scherza, ndr). Non chiamo le forze dell’ordine? Sì, però sai, quando è una situazione che posso aiutare lo faccio io”. Viene mostrato un video in cui lui dissuade degli spacciatori: “Per favore, qua non puoi fare questa roba qui, dai”. Quando la giornalista fa notare che “i cittadini non dovrebbero farsi giustizia da soli”, Jolly Time replica: “No, non sto facendo la giustizia, sto togliendo il pericolo davanti ai bambini. È un lavoro di vigilanza che sto facendo”. Sempre la giornalista obietta: “Si è legittimato da solo a scendere per strada e fare il giustiziere della notte?”.