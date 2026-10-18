Roma, 28enne marocchino rapina un turista a colpi di catena: chi interviene

Un turista è stato rapinato a colpi di catena da un marocchino di 28 anni a Roma. A salvarlo un carabiniere fuori servizio presente al momento dell'aggressione. Stando a quanto ricostruito dalle autorità locali, l’episodio risale al pomeriggio di venerdì 16 ottobre, in piazza della Repubblica, cioè in pieno centro. Il nordafricano avrebbe aggredito con violenza un turista, deciso a portargli via portafogli e telefono. La vittima, allora, avrebbe cominciato a urlare chiedendo aiuto. E a quel punto un carabiniere della stazione Roma Quirinale, in quel momento fuori servizio, lo ha notato, correndo subito in suo soccorso.
Il militare si trovava a bordo della sua auto e stava andando in caserma, quando ha assistito alla scena: un giovane nordafricano che stava colpendo un altro uomo con una catena. Senza pensarci due volte, quindi, è uscito dalla macchina e si è precipitato a dare aiuto al turista: ha immobilizzato il malvivente, anche se quest'ultimo si è scagliato pure contro di lui, colpendolo con la catena, nel tentativo di scappare. Tentativo fallito, visto che poi è arrivata una pattuglia della Compagnia Roma Centro che ha messo fine alla colluttazione. L'aggressore è stato preso in custodia e arrestato.
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Dalle prime ricostruzioni, inoltre, è emerso che il 28enne non era da solo al momento della rapina: c'era anche un complice che però sarebbe riuscito a scappare. Le forze dell’ordine sono ora sulle sue tracce. Il turista colpito e rapinato, così come il carabiniere intervenuto per salvarlo, sono invece stati portati in ospedale per ricevere cure mediche.