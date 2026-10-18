Realpolitik, Ylenia Lucaselli stronca Bonelli: "Vogliamo smetterla?"

Gli imbarazzi della sinistra sul sabato di guerriglia a Milano, Bologna e Torino riassunti in pochi secondi: l'intervento, tra il surreale e lo sconcertante, di Angelo Bonelli ospite di Tommaso Labate a Realpolitik, su Rete 4.

"Le immagini di violenza, ripeto, vanno condannate. Ma penso che sarebbe utile, e non mi voglio sostituire certamente a lei, dare anche un segnale a chi ci sta vedendo che in questo paese c'è chi scende in piazza e la grande maggioranza, grandissima maggioranza che scende in piazza pacificamente, sarebbe bello vedere l'immagine di oggi di Roma, colorate, di famiglie, di uomini e donne, pensionati, studenti e studentesse che sono scese in piazza per rivendicare i loro diritti e legittimamente anche criticare il governo in maniera democratica e pacifica", spiega il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

Quindi, l'affondo: "Queste immagini certamente la destra le usa, lo stiamo vedendo anche in questo dibattito, per puntare il dito in maniera ignobile contro l'opposizione, sottolineo ignobile perché quando si strumentalizzano cose di questo genere, sapendo benissimo che quei violenti sono violenti punto e basta e anzi cancellano le ragioni di chi scende in quella piazza contro il caro vita, mi pare un'operazione ignobile, senza un grado di dubbio".

Al leader di Avs risponde per le rime Ylenia Lucaselli, deputata di Fratelli d'Italia anche lei in studio: "Che questa manifestazione, che quello che succede, fa parte di gruppi organizzati che però non vengono da nessuna parte politica significa nella sostanza continuare a minimizzare il problema. Cioè, ci sono delle piazze, delle città distrutte, dei ragazzi che sono usciti di casa con le bombe carta, con i bastoni, sono andati lì per fare male, per ferire dei poliziotti. Ora vogliamo tutti insieme dire che questa roba qua non si può fare, che quelli sono teppisti, che non è ammissibile, vorrei delle parole chiare, vorrei che non ci fosse ogni volta una minimizzazione".