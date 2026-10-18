Verissimo, Luciana Littizzetto: "'Perché mi sono iscritta a un'app di incontri"

Luciana Littizzetto iscritta a un'app per incontri: lo ha confessato lei stessa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, anche se ha subito precisato di averlo fatto solo "per scrivere un libro, poi mi sono tolta". Esigenze editoriali, dunque. L'attrice, che è nella giuria nella nuova edizione di Tu si que vales su Canale 5, ha spiegato che a spingerla a iscriversi è stata la curiosità di capire meglio come funziona quell'universo: "Ho visto dei mostri nelle maggior parte dei casi, gente che si presenta e subito dichiara di essere sposato chiedendo poi se è per caso un problema". In ogni caso, ha assicurato che l'esperienza l'abbia fatta "molto ridere".

La comica ha poi spostato il discorso sulle chat con le amiche, che per tante donne over 60, secondo il suo punto di vista, possono rappresentare strumenti importanti per affrontare la quotidianità con leggerezza. "Cerco in loro un momento dove tirare il fiato perché le amiche non ti giudicano e se ti dicono qualcosa lo fanno con amorevolezza", ha spiegato la Littizzetto. Che ha rivelato anche i nomi di due gruppi di cui fa parte, come "fighe rupestri" e "pene ma non penissimo": "Discutiamo di tutto, dal lavoro agli uomini, ma la cosa più importante è che le amiche ti aiutano a guardare la vita con sei occhi, spesso loro vedono una situazione che magari ai nostri occhi sfugge".