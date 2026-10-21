Marano, cosa insegnano alla Casa del Popolo agli stranieri: il video che li inchioda

"Noi siamo gli studenti della Casa del Popolo di Marano. Anche noi il 24 ottobre saremo a Castel Volturno per dire no al Cpr. Noi per tutte e per tutti vogliamo diritti e giustizia sociale". Queste sono le parole di alcuni ospiti stranieri della Casa del Popolo a Marano, in provincia di Napoli. Un filmato che ci dice tanto di come vengano indottrinati gli stranieri dall'estrema sinistra, Insomma, invece di imparare la lingua italiana, questi nordafricani imparano a parlare come i compagni. Non tutti tra l'altro, visto che in un dei video che sta circolando sui social si scorge uno straniero che riesce a esprimersi solo in lingua araba. Ma tant'è.

Un filmato dai tratti grotteschi, che richiama quasi uno dei film della commedia italiana con protagonista il grandissimo Checco Zalone. Ma dietro la - facile - risata, c'è qualcosa di più preoccupante. Come segnala Giovanni Donzelli sul suo profilo Instagram, in teoria alla Casa del Popolo dovrebbero insegnarti a parlare e a capire correttamente l'italiano. Ma da queste immagini sembra quasi che questi stranieri vengano indottrinati. "Loro non vogliono i Cpr - ha spiegato il deputato di Fratelli d'Italia -. Noi sì. Guardate cosa insegnano alla Casa del Popolo a Marano (Na) durante la scuola di italiano…".