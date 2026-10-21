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Strisce blu, parcheggio gratis col nuovo codice della strada: chi ne avrà diritto

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mercoledì 21 ottobre 2026
Strisce blu, parcheggio gratis col nuovo codice della strada: chi ne avrà diritto

2' di lettura

Strisce blu gratis? Per alcune categorie di persone sarà possibile non pagare più il parcheggio, in base alle regole del nuovo Codice della Strada. All'agevolazione potrà accedere chi è dotato del cosiddetto “permesso rosa”, un permesso destinato a donne incinte o famiglie con figli in tenera età. La novità, inserita nel quadro dell’articolo 66 della revisione del codice, stabilisce che le auto al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore ai due anni potranno posteggiare “gratuitamente nelle aree di sosta tariffata o nei parcheggi a pagamento”. Per non pagare, basterà esporre in modo visibile sul parabrezza il contrassegno speciale in originale rilasciato dal proprio Comune di residenza.

Si potrà usufruire del beneficio, però, solo quando a bordo della macchina ci saranno effettivamente una gestante o un bimbo. In ogni caso, saranno compresi anche i tragitti effettuati dal padre col piccolo a bordo. In altre parole, quindi, per una commissione personale priva dei requisiti, il permesso non servirà a garantire la gratuità del posteggio. Al momento, l’articolo 188-bis del Codice della Strada già prevede la possibilità di creare degli “stalli rosa” riservati a “veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni”. Il tutto, però, è affidato alla discrezionalità “degli Enti proprietari della strada”. Invece, con l’approvazione del nuovo testo, in attesa dei decreti attuativi che ne definiranno i dettagli operativi, si andrebbe verso un’omogeneizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale.

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