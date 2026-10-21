Gasperini-Allegri, il faccia a faccia prima della partita

"Max, arrivo, arrivo". Gian Piero Gasperini saluta Massimiliano Allegri in diretta televisiva e, per qualche istante, il dopopartita di Champions League diventa già Napoli-Roma, in programma per sabato prossimo alle 18. I due allenatori si incrociano durante i collegamenti con Sky Sport, dopo le rispettive vittorie europee, e regalano un siparietto tra battute, sorrisi e qualche frecciata in vista dello scontro diretto di sabato al Maradona. Il tecnico giallorosso ha appena commentato il netto 4-0 contro lo Slovan Bratislava, mentre Allegri arriva dal sofferto 4-3 del Napoli sul Bodo/Glimt.

Quando scopre che il collega è collegato, Gasperini lo chiama subito in causa. Max, ancora debilitato dall'influenza e con poca voce, raccoglie l'invito: "Ci vediamo sabato, abbiamo vinto tutte e due, arriviamo con un bel morale”. Poi la battuta sulla diversa situazione delle due squadre: "Voi ne avevate meno bisogno, noi un po' di più". Gasperini non si lascia sfuggire l'occasione e replica sorridendo: "Sì, adesso basta". Un modo scherzoso per ricordare all'avversario che, dopo il successo europeo, sabato sarà meglio interrompere la serie positiva.

Prima dell'incontro televisivo, l'allenatore romanista aveva analizzato la prestazione della sua squadra: "Il calendario è questo, prendiamo risposte importanti da queste due partite. Andiamo avanti con fiducia e allarghiamo la rosa dei potenziali titolari”. Non mancano però le preoccupazioni per gli infortuni, soprattutto dopo lo stop di Lorenzo Pellegrini. Gasperini ammette: "In certi reparti siamo contati", prima di sottolineare: "Dovevamo fare una partita seria, siamo stati bravi per come l'abbiamo interpretata, ne stiamo ruotando tanti e questo ci permette di avere una buona freschezza, senza alibi di fatica”. Archiviata la Champions, ora sabato pomeriggio il sorriso lascerà spazio alla sfida in campionato del Maradona.