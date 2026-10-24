Oggi si sta con lo Stato

Adesso basta con la retorica dei poveri minorenni emarginati che in fondo che cosa fanno di tanto grave a sfogarsi devastando i centri delle città. Oggi è probabilmente il giorno in cui si potrebbe capire a che cosa stiamo andando incontro. Se la storia è come ci è stata raccontata, circoscritta cioè ai cosiddetti maranza, tendo ad escludere che si potrà ripetere ciò che a sorpresa è accaduto la scorsa settimana.

Dubito infatti che qualche centinaio di minorenni senza arte né parte organizzandosi su TikTok possa pensare di tenere sotto scacco una città, tantomeno lo Stato. Ma se così non fosse, se i maranza fossero in realtà gli utili idioti di frange di anarchici, no global, ed estremisti islamici pronti a fornire un supporto militare all’idiozia e al disagio giovanile di importazione bè, allora la questione prenderebbe tutt’altra piega e spessore. La questione insomma è maledettamente seria non tanto per i maranza in sé ma per la possibile saldatura tra mondi diversi che hanno in comune l’odio per lo Stato, il rifiuto della democrazia, il gusto di spaccare la testa ai poliziotti. Usare i minori come scudi umani è una tecnica militare già vista (Hamas a Gaza l’ha portata a livelli di disumana efficienza) e classica dell’eversione organizzata.

Motivo in più per non farsi prendere dalla tentazione di dovere comprendere le ragioni di questi giovani, di rieditare il famoso slogan “né con lo Stato né con le Br” che la sinistra coniò negli anni Settanta al nascere del terrorismo. Oggi, qualsiasi cosa accada, si sta con lo Stato, che per quanto carente e sicuramente imperfetto, è l’unico che può garantire i nostri diritti, le nostre libertà e quindi il nostro futuro.