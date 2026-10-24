Studenti col tricolore in piazza contro i devastatori

Adesso arrivano gli identitari. Dopo un fine settimana all’insegna del nichilismo maranza - tra saccheggi e devastazioni - gli studenti italiani vogliono dire la loro. Vogliono alzare una voce diversa che non racconti solo di disagio giovanile fine a sé stesso, come fosse un pianto senza fine pena mai.

Partiamo da Roma per parlare di questi canti fuori dal coro. Azione studentesca e Azione universitaria hanno promosso per questa mattina la manifestazione “Sblocchiamo tutto. Studenti e universitari salgono in cattedra contro i guardiani della preistoria”, partenza ore 10.30 a Piazza della Libertà con arrivo a Piazza Risorgimento. Ai nostri taccuini Riccardo Ponzio, presidente nazionale di As, ci racconta come il loro movimento «rappresenta gli studenti in piazza senza la scusa di vandalizzare tutto. Rappresentiamo, veramente, gli alunni basta vedere gli esiti, negli ultimi anni, delle elezioni studentesche. Ora esprimiamo il coordinatore nazionale degli studenti». Ma soprattutto ci tiene a ribadire che il loro agire è opposto rispetto a chi «cerca di imitare la Francia e chi vuole la rivolta etnica. Per noi conclude - educazione civica, sport e orientamento verso l’università sono i punti centrali per la scuola di oggi e di domani».

Il centro nevralgico, in queste ore, resta la città di Milano. Abbiamo ancora negli occhi le immagini dello scorso fine settimana e così, sotto l’effige della Madunina, una frangia di studenti milanesi ha deciso di scendere in piazza. Le loro istanze sono radunate dietro la sigla “Studenti col Tricolore”. Dovevano essere questo pomeriggio, alle 15, all’Arco della Pace, ma - scrivono su Instagram - «a causa delle prescrizioni della questura la manifestazione cambierà luogo e orario».

Così alle ore 10 si troveranno in Piazza XXV aprile. «Il coordinamento riunisce studenti di scuole superiori e università milanesi e non fa capo ad alcun partito, sigla od organizzazione. L’iniziativa nasce dopo i disordini dei giorni scorsi in Piazza Duomo, durante i quali, come mostrano video diffusi sui social, è stato dato alle fiamme un tricolore sui gradini della cattedrale». Chiedono ai partecipanti di portare una bandiera italiana e dicono di non voler «difendere una normalità fatta di precarietà e prospettive negate» senza però riconoscersi «in una contestazione che sa solo distruggere». Prende vita un’altra gioventù vogliosa di raccogliere il testimone dei Giuseppe Mazzini, dei Luciano Manara e dei Cesare Battisti.