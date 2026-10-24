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Arezzo, immigrato bacia sulle labbra una ragazza che dorme in treno: arrestato

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sabato 24 ottobre 2026
Arezzo, immigrato bacia sulle labbra una ragazza che dorme in treno: arrestato

1' di lettura

Avrebbe baciato una ragazza mentre dormiva sul sedile di un treno regionale, approfittando del fatto che avesse gli occhi chiusi e non potesse reagire. Per questo un 19enne immigrato è accusato di atti sessuali, ai sensi dell'articolo 609-bis del codice penale. La Procura di Arezzo ha concluso le indagini sulla vicenda, che risale allo scorso 23 aprile. I fatti sarebbero avvenuti a bordo del treno regionale 4102, utilizzato dai pendolari sulla tratta tra Arezzo e San Giovanni Valdarno. Secondo la ricostruzione contenuta nel capo d'imputazione, come riporta il "Corriere di Arezzo", il giovane, nato nel 2007, era seduto di fronte alla coetanea, una ragazza valdarnese.

Approfittando del suo stato di sonno, si sarebbe avvicinato e l'avrebbe baciata in prossimità delle labbra, con un gesto descritto dagli inquirenti come repentino e insidioso. La ragazza avrebbe subito il contatto contro la propria volontà, senza la possibilità di prevenirlo o evitarlo. L'episodio è stato successivamente denunciato dalla giovane, consentendo agli investigatori di identificare il presunto responsabile. La contestazione riguarda il reato previsto dall'articolo 609-bis del codice penale, relativo alla violenza sessuale.

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La qualificazione giuridica definitiva dei fatti e le eventuali responsabilità dell'indagato dovranno essere valutate nell'ambito del procedimento giudiziario. Il 19enne, di origini magrebine, è difeso d'ufficio dall'avvocata Simona Chiarini. Dopo la chiusura delle indagini, la vicenda è ora in attesa dei successivi sviluppi processuali. 

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