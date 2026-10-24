Milano, l'intervistato perde il controllo: "Maranza bastar*** e merd*** comuniste"

Un'intervista che in realtà è uno sfogo clamoroso contro tutti quei maranza che in questi giorni stanno mettendo a ferro e fuoco le principali città del Nord Italia. Un signore, intervistato da Local Team, non è riuscito a trattenersi. E ha puntato il dito contro tutti quei nordafricani portati sul palmo della mano da una sinistra che è sempre più fuori dalla realtà. "Quei bast*** comunisti di mer***. Io li ammazzerei tutti. Pensi che schifo. Sono delle mer***. C'è troppa immigrazione del cazz*** incontrollata. Dovrebbero ammazzarli tutti quanti. E mi spiace ma purtroppo sta gente di mer*** qua ... dobbiamo vivere sotto assedio per ste mer***. Boia chi molla!". Il signore è in evidente stato di agitazione e ha perso il controllo. Le sue affermazioni sono quindi da condannare.

Sotto il video ricondiviso sui social in tanti hanno lasciato commento in sostegno all'intervistato: "Il 90% degli italiani la pensa esattamente come lui", "Concordo con il signore intervistato", "Che cosa dovrebbe dire una persona che si vede distrutta una vita di sacrifici? Deve dire oibò?", "Purtroppo, ti ci portano gli eventi a diventare intollerante. Fossi in abitante o in commerciante della zona, farei direi di peggio".