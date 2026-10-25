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Garlasco, Carmelo Abbate contro Marino: "Il colonnello non dice la verità"

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domenica 25 ottobre 2026
Garlasco, Carmelo Abbate contro Marino: "Il colonnello non dice la verità"

1' di lettura

Sfogo clamoroso di Carmelo Abbate contro il colonnello Marino. Nel corso dell'ultima puntata di Quarto Grado, il programma di approfondimento di cronaca nera in onda su Rete 4 e condotto da Gianluigi Nuzzi. E subito il dibattito sul caso del delitto di Garlasco si è infuocato con pesanti accuse.  

"Il colonnello Marino a Civardi, quando lo interroga al procuratore Civardi, non dice la verità - ha detto Carmelo Abbate -. Il colonnello Marino non dice la verità. Quando il colonnello Marino dice a Civardi, abbiamo preso il cucchiaino, Reperto 29, che era talmente buono, pulito, per considerarlo come campione di riferimento, lo dice a Civardi, sta dicendo una palla. Cioè - ha proseguito il giornalista a Quarto Grado -, non è vero tutto questo, perché nella relazione biodattilo viene fotografata e riportata la consegna che avviene il 7 settembre, marino riporta nella relazione biodattilo, la consegna del reperto autoptico da parte del medico legale e da qui, scrive marino, abbiamo preso la traccia per usarla come campione di confronto. Attenzione - ha concluso il suo intervento Abbate -, lui a Civardi gli dice una cosa completamente diversa rispetto a quello che ha scritto nella biodattilo".

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