Vede dal cellulare i ladri che si intrufolano a casa sua: per loro finisce malissimo

Due uomini di 24 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ostia con l’accusa di furto aggravato in concorso. Un terzo complice è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato.

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio, quando il proprietario di un’abitazione ha contattato il numero di emergenza 112 dopo aver notato, attraverso le telecamere di videosorveglianza collegate al proprio telefono, la presenza di ladri in casa.

Secondo la ricostruzione, i malviventi avevano inizialmente forzato la portiera di un’automobile parcheggiata nei pressi di un ristorante in via di Castel Fusano, riuscendo a impossessarsi delle chiavi dell’abitazione della vittima. Successivamente, utilizzando le chiavi rubate, si erano diretti verso l’appartamento situato in via Carlo Avegno, dove avevano messo a segno il furto.

Giunti sul posto in seguito alla segnalazione, i carabinieri hanno individuato i tre uomini mentre tentavano di fuggire dall’abitazione appena svaligiata. Due di loro hanno opposto resistenza, ma sono stati bloccati e arrestati, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato diversi oggetti di valore, tra cui monili in oro e fotocamere, che sono stati successivamente restituiti al legittimo proprietario. Le indagini hanno inoltre permesso di individuare e sequestrare un’automobile a noleggio utilizzata dai sospettati.