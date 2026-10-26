Kimi Antonelli, Leclerc e Verstappen lo sfottono: "Chissà in che condizioni..."

Il Mondiale è ormai una formalità, tanto che gli avversari hanno già cominciato a immaginare come Andrea Kimi Antonelli festeggerà il suo primo titolo iridato. Nel retropodio del Gran Premio degli Stati Uniti, Charles Leclerc e Max Verstappen hanno approfittato dell'attesa prima della premiazione per prendere bonariamente in giro il ventenne bolognese, fresco vincitore ad Austin e a un passo dal riportare l'Italia sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni.
Tutto nasce da una questione anagrafica. Antonelli ha soltanto vent'anni e negli Stati Uniti, dove per consumare alcolici bisogna averne almeno 21, non potrebbe brindare con lo champagne. In Messico, invece, dove domenica prossima gli basterà un nono posto per diventare matematicamente campione del mondo, non avrebbe questo problema. Un dettaglio che ha immediatamente acceso la fantasia dei due colleghi.
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È Leclerc ad aprire il discorso, dando praticamente per scontata la conquista del titolo a Città del Messico. Antonelli, scaramantico, preferisce non sbilanciarsi, ma Verstappen sposta rapidamente la conversazione sui festeggiamenti, tirando in ballo la tequila. Il monegasco raccoglie l'assist e immagina già le conseguenze di una notte particolarmente movimentata: "In Brasile non arriverai in grande forma". L'olandese rincara la dose, tra le risate: "Salterà il Gran Premio”.
Uno scambio divertente, lontano dalla tensione che accompagna abitualmente i confronti in pista, soprattutto quando c'è un Mondiale in palio. Leclerc e Verstappen, rispettivamente secondo e terzo ad Austin, riconoscono così anche la straordinaria stagione del giovane pilota Mercedes. Antonelli, dal canto suo, continua a evitare proclami. La nona vittoria stagionale gli ha consegnato 123 punti di vantaggio su George Russell, con appena 125 ancora disponibili. I rivali possono già scherzare sulla festa, ma Kimi vuole prima conquistarsi il diritto di organizzarla.
charles: (about kimi's championship) so probably mexico, then max: tequila!!! charles: for brazil, you wont arrive in the best shape https://t.co/CbdCSMiPtV— clara (@leclercsletters) October 25, 2026