Kimi Antonelli, Leclerc e Verstappen lo sfottono: "Chissà in che condizioni..."

Il Mondiale è ormai una formalità, tanto che gli avversari hanno già cominciato a immaginare come Andrea Kimi Antonelli festeggerà il suo primo titolo iridato. Nel retropodio del Gran Premio degli Stati Uniti, Charles Leclerc e Max Verstappen hanno approfittato dell'attesa prima della premiazione per prendere bonariamente in giro il ventenne bolognese, fresco vincitore ad Austin e a un passo dal riportare l'Italia sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni.

Tutto nasce da una questione anagrafica. Antonelli ha soltanto vent'anni e negli Stati Uniti, dove per consumare alcolici bisogna averne almeno 21, non potrebbe brindare con lo champagne. In Messico, invece, dove domenica prossima gli basterà un nono posto per diventare matematicamente campione del mondo, non avrebbe questo problema. Un dettaglio che ha immediatamente acceso la fantasia dei due colleghi.