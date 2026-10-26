Veronica Gentili parla? Occhio a Silvia Sardone: come la smonta con un gesto

Gli scontri di Milano hanno spaccato la politica italiana. Il centrodestra al governo invoca tolleranza zero, più controlli e ha varato nuove misure di sicurezza; il centrosinistra condanna le violenze, ma richiama anche il disagio sociale e giovanile. Il ministro Matteo Piantedosi ha accusato il sindaco Beppe Sala di non condannare con sufficiente fermezza i violenti, mentre Sala ha contestato l'insufficienza degli agenti in piazza. Il dibattito sta proseguendo nei salotti tv, tra questi quello di “Realpolitik”, programma di analisi politica e attualità condotto da Tommaso Labate su Rete4.

In studio una collega, Veronica Gentili, volto de “Le Iene”, che contesta alla candidata sindaco di Milano della Lega, Silvia Sardone, la matrice islamista degli attacchi. La Gentili commenta le agitazioni di piazza così: “Una delle cose che mi sorprende è che, su 371 arrestati ieri e portati nei vari commissariati, stabiliamo che 69 sono stranieri… 302 dunque sono italiani! Allora, sui titoli dei giornali di oggi leggo invece quello che sembra essere un fenomeno totalmente legato all'immigrazione e leggo che abbiamo una mente che avrebbe indottrinato, rispetto alla questione islamica, tutti i ragazzi che abbiamo visto in piazza ieri, quelli che abbiamo visto oggi, che avrebbero come matrice questa ragione. Sbagliamo se – spiega la Iena - vogliamo continuare a leggere tutti i fenomeni che si verificano con lo stesso sguardo che abbiamo utilizzato in centinaia di occasioni. Non ci rendiamo conto che c'è una generazione, oggi, che non ha precedenti, che non è stata letta prima e che è vissuta e cresciuta sui social network, che è stata educata in un altro modo, e questo vale che siano cresciuti in Marocco, che vengano dal Maghreb, che siano cresciuti in Italia, che siano stati cresciuti con determinati valori e questo vale per tutti. Quindi ciò ci impedisce, se hanno cittadinanza italiana, di remigrarli oppure bisognerebbe dirmi quali norme si fanno per poterli remigrare se sono cittadini italiani”.