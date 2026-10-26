In Onda, Senaldi sbotta contro la Piccolotti: "Ancora sta a parlà? Un po' di gentilezza"

Battibecco vivace tra Pietro Senaldi, condirettore di Libero, ed Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS, sul nuovo decreto sicurezza varato dal governo dopo gli scontri di Milano. Il siparietto va in scena a “In Onda”, il programma d’approfondimento di La7 della domenica, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. “Io penso che le leggi le applicano i magistrati, sono i magistrati poi a sanzionare qualora vedano dei reati. Questo non lo fa il governo. Io penso che i decreti siano serviti. Quanti autotrasportatori ci sono in galera? Nessuno”, è il commento di Senaldi sul nuovo pacchetto di norme del governo Meloni. Piccolotti non è d'accordo e replica: “Ai lavoratori operai di Bologna che andarono a occupare la tangenziale le denunce sono arrivate tre o quattro mesi dopo. Noi non sappiamo quanti autotrasportatori dovranno affrontare un processo rischiando la pena detentiva, perché questo governo, per il blocco stradale, ha scritto nella legge che la pena è carcere”.

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“Onorevole un po’ di gentilezza, perché voi state facendo il blocco al mio intervento. Ancora sta a parlà?!", risponde stizzito Senaldi e spiega perché, secondo lui, l'ultimo decreto sicurezza sia stato un vero successo per il governo.

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