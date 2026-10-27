Ilaria Sula, Mark Samson condannato all'ergastolo

La Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Mark Antony Samson, il giovane che nel marzo del 2025 uccise a coltellate la ex llaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere.

"Questo non è stato un delitto di impeto" e "Samson - che non era presenta in aula - non si è mai pentito per quanto compiuto continuando a pensare che Ilaria Sula meritasse quella fine", ha detto in sede di repliche il pm Maria Perna. "Ho ancora presente quel cadavere nel dirupo e le condizioni in cui era. Samson non ha mai detto la verità e ha continuato a mentire per non ammettere la premeditazione del delitto", ha aggiunto la rappresentante dell'accusa.