Immigrazione, Ue segue la linea di Meloni: più poteri a Frontex per i rimpatri

Sull'immigrazione l'Europa segue l'Italia. Nella giornata di oggi - martedì 27 ottobre -, la Commissione europea ha proposto di rafforzare Frontex potenziandone la capacità di proteggere le frontiere esterne e trasformandola nell'attore centrale dell'Ue sui rimpatri, oltre a dotarla di una forza di reazione rapida e capacità aggiuntive per monitorare e anticipare le minacce. Ad annunciarlo l'esecutivo europeo in un comunicato presentando una proposta di nuovo regolamento sull'Agenzia Ue della guardia di frontiera e costiera.
L'obiettivo - spiega la presidente Ursula Von del Leyen - è quello di "sostenere gli Stati membri ovunque e ogni volta ve ne sia bisogno, anche per quanto riguarda i rimpatri, dotandola del mandato e delle capacità che questa nuova realtà richiede". La proposte prevede di potenziare il corpo permanente di Frontex, che salirà gradualmente a 30mila agenti: ai 17mila agenti della nuova riserva europea per le frontiere e i rimpatri, a disposizione degli Stati membri e dispiegabili in caso di necessità, si aggiungono il raddoppio del personale dell'Agenzia e i 7mila addetti già distaccati dagli Stati.
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Si tratta di una svolta significativa, che conferma come la politica adottata da Giorgia Meloni in tema di immigrazione stia facendo scuola in tutto il continente. Un risultato celebrato così dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani: "Ancora una volta, anche su questo fronte, l’Europa sta seguendo la linea politica dell’Italia in materia di migrazione. Le proposte presentate oggi dalla Commissione europea sulla riforma di Frontex sono condivisibili e vanno nella direzione giusta, quella indicata da tempo dal governo e dal gruppo dei Conservatori e Riformisti europei".
A fargli eco l'eurodeputato Paolo Inselvini: "Le frontiere spagnole, così come quelle italiane, sono frontiere europee: difenderle significa tutelare la sicurezza di tutti noi. Chi non ha diritto a rimanere in Europa deve essere rimpatriato La linea della premier continua a dare risultati anche in Europa".