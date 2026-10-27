Immigrazione, Ue segue la linea di Meloni: più poteri a Frontex per i rimpatri

Sull'immigrazione l'Europa segue l'Italia. Nella giornata di oggi - martedì 27 ottobre -, la Commissione europea ha proposto di rafforzare Frontex potenziandone la capacità di proteggere le frontiere esterne e trasformandola nell'attore centrale dell'Ue sui rimpatri, oltre a dotarla di una forza di reazione rapida e capacità aggiuntive per monitorare e anticipare le minacce. Ad annunciarlo l'esecutivo europeo in un comunicato presentando una proposta di nuovo regolamento sull'Agenzia Ue della guardia di frontiera e costiera.

L'obiettivo - spiega la presidente Ursula Von del Leyen - è quello di "sostenere gli Stati membri ovunque e ogni volta ve ne sia bisogno, anche per quanto riguarda i rimpatri, dotandola del mandato e delle capacità che questa nuova realtà richiede". La proposte prevede di potenziare il corpo permanente di Frontex, che salirà gradualmente a 30mila agenti: ai 17mila agenti della nuova riserva europea per le frontiere e i rimpatri, a disposizione degli Stati membri e dispiegabili in caso di necessità, si aggiungono il raddoppio del personale dell'Agenzia e i 7mila addetti già distaccati dagli Stati.