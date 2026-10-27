Bollo auto, non è finita: l'ipotesi sulla manovra, ecco a chi si estende l'esenzione

La manovra, secondo quanto si apprende, dovrebbe estendere l'esenzione del bollo auto ai van familiari, ma solo per le famiglie numerose. La misura che, avrebbe passato il vaglio della Ragioneria, prevede la possibilità per i nuclei con almeno 4 figli di godere dell'esenzione su macchine da 6 a 9 posti fino a 133 Kw di potenza. In base al decreto varato dal governo, l'esenzione è ora prevista per un solo veicolo a famiglia fino a 80 Kw di potenza.
Un intervento che allarga ulteriormente la misura che già oggi riguarda il 73% delle famiglie che possiedono almeno un veicolo, avvantaggiando soprattutto quelle con minore capacità di spesa. Secondo gli approfondimenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, l'esenzione contenuta nell'ultimo decreto accise e valida per il 2027 interviene infatti "su un tributo che incide fino a sei volte di più sui bilanci delle famiglie meno abbienti rispetto ai nuclei più agiati". Per di più, l'eliminazione del tributo, considerata insieme alle riduzioni delle accise sui carburanti disposte nel corso di quest'anno, varrebbe potenzialmente circa la metà del peso del caro carburanti del 2026.
La decisione finale dipenderà soprattutto dalle risorse economiche disponibili: sono già previsti circa 2,3 miliardi di euro per compensare le Regioni e le Province autonome. La legge di Bilancio dovrà inoltre chiarire se l’esenzione diventerà permanente, poiché attualmente riguarda soltanto le scadenze del 2027. Fino all’approvazione delle modifiche, resta valido il limite degli 80 kW.