Serie A casa dei bomber: nel 26/27 già 59 gol in più

La Serie A ha riscoperto il piacere del gol. E soprattutto quello di giocare. Più ritmo, meno interruzioni, squadre coraggiose e centravanti tornati padroni dell’area di rigore. Non è soltanto una questione di sensazioni: i numeri raccontano un campionato che, almeno in questo primo scorcio di stagione, sembra aver cambiato pelle. Nelle prime otto giornate sono stati segnati 241 gol, contro i 182 dello stesso periodo del 2025-26. Significa 59 reti in più, un incremento del 32,4%. La media è schizzata da 2,28 a 3,01 gol a partita. In pratica, quasi una rete in più ogni novanta minuti. Un salto impressionante, che non può essere liquidato come una semplice coincidenza.

La rivoluzione comincia dal tempo di gioco. Le nuove regole, unite all’impronta arbitrale data da Orsalo, stanno producendo effetti evidenti. Nelle prime cinque giornate i falli fischiati sono scesi da 26 a 22,74 a partita, il 12,5% in meno. Ancora più significativo il dato sul tempo effettivo: dai 53 minuti e 31 secondi della passata stagione ai 59 minuti e 24 secondi attuali. Meno fischi, meno pause, meno occasioni per spezzare il ritmo. Una tendenza che restituisce continuità alle azioni e favorisce soprattutto le squadre capaci di attaccare in velocità.

CORAGGIO

A cambiare, però, è anche l’atteggiamento delle squadre. La ricerca del gol sembra aver preso il posto di quella, spesso esasperata, dell’equilibrio. Un primo rilevamento Opta, relativo alle quattro giornate iniziali, aveva fotografato una crescita dei tiri da 24,6 a 29,2 per partita, quasi il 19% in più. Si cerca maggiormente la porta, si accetta qualche rischio supplementare, si prova a vincere anche quando il pareggio potrebbe sembrare accettabile. Le difese concedono qualcosa, ma lo spettacolo ne guadagna. Il dato più interessante è proprio questo: non si tratta soltanto di una maggiore precisione degli attaccanti, ma di una produzione offensiva complessivamente più elevata. E poi ci sono loro, i centravanti.

Per anni il calcio ha inseguito il falso nove, gli attaccanti mobili, i giocatori capaci di svuotare l’area per creare spazi. Adesso i centravanti sono di nuovo un riferimento. Varela e Raimondo segnano il grande ritorno dei bomber di provincia e guidano la classifica marcatori con sette reti, seguiti da Krstovic e Malen a sei. Thuram e Douvikas sono a cinque. Sei attaccanti che, con caratteristiche differenti, raccontano la stessa tendenza: il gol torna a essere il mestiere principale di chi gioca davanti. Raimondo rappresenta la nuova generazione italiana, Varela la sorpresa capace di imporsi immediatamente, Malen la tecnica e la rapidità nello stretto e in profondità, Douvikas il centravanti letale dentro l’area. Non tutti sono numeri nove tradizionali, ma tutti restituiscono centralità alla finalizzazione.

Basta guardare la classifica cannonieri di un anno fa per capire quanto sia cambiato il panorama. Dopo otto giornate del 2025-26 comandava Orsolini con cinque gol, davanti a De Bruyne, Nico Paz e Pulisic, tutti a quattro. Oggi la coppia di testa è già a sette e altri due giocatori hanno raggiunto quota sei. Nove calciatori hanno segnato almeno quattro reti, contro i quattro della passata stagione. Anche dietro i primi sei c’è abbondanza: Rabiot, Maldini e Lautaro Martinez sono a quattro, mentre De Bruyne chiude la top ten a tre. Una distribuzione che suggerisce come la crescita non dipenda soltanto da uno o due bomber particolarmente ispirati. È l’intero campionato ad aver alzato il volume offensivo.

PRODOTTO

C’è infine un aspetto che va oltre il campo. La Serie A, da anni impegnata a ricostruirsi una reputazione internazionale, ha bisogno di essere riconoscibile anche attraverso lo spettacolo. Una partita ricca di occasioni, ribaltamenti e gol è inevitabilmente più facile da proporre sui mercati televisivi rispetto a novanta minuti frammentati da continue interruzioni e conclusi con uno 0-0 senza emozioni. Non significa rinunciare alla tradizione tattica italiana, ma valorizzarla dentro un calcio più dinamico e moderno. Gli osservatori stranieri hanno già cominciato a sottolineare il cambiamento, anche se per misurarne il valore commerciale serviranno dati concreti su ascolti e diritti televisivi. Intanto il pallone corre, i centravanti segnano e il pubblico si diverte. Ed è già una buona notizia.