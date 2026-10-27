Sinner si racconta: l'infortunio, la voglia di tornare, il Six Kings Slam

Jannik Sinner ha dovuto imparare a fare i conti con una cosa che nel tennis non si può programmare: il momento in cui il corpo ti obbliga a fermarti. Dopo mesi lontano dai tornei, l’azzurro racconta come ha vissuto lo stop al ginocchio destro, tra la voglia di tornare e la necessità di non forzare i tempi. E mette subito in chiaro quale sia stata la lezione più importante: "In questo momento serve pazienza: il corpo è l'unico avversario che non puoi battere”. Lo ha detto in un’intervista a la Repubblica, nella quale il numero uno del mondo ripercorre un’estate molto diversa da quelle a cui era abituato.

Niente partite, niente viaggi da un torneo all’altro, niente rincorsa ai punti. Ma neppure una resa al riposo forzato: "Fermo non ci sono mai stato, né ho voltato le spalle al tennis perché lui mi ha fatto del male", spiega, mentre ha continuato a lavorare in palestra, sul campo e con i fisioterapisti, seguendo le indicazioni degli specialisti. Qualcosa, fuori dal circuito, è riuscito comunque a concederselo. È andato a Monza per vedere la Formula 1, ha partecipato alla sfilata di Gucci a Milano, ha giocato più spesso alla PlayStation e ha iniziato a leggere Io uccido, il romanzo di Giorgio Faletti da seicento pagine. Piccole abitudini diverse, senza la pretesa di trasformare lo stop in una vacanza.