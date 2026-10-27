Kylian Mbappé, la battuta è un autogol: gli sponsor cinesi lo abbandonano

Le scuse sono arrivate, ma la polemica è già costata cara a Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid ha pubblicato un comunicato in francese, inglese e mandarino per rimediare alle dichiarazioni su un meme che lo ritrae con il volto di Mao Zedong. Una battuta diventata virale in Cina e sfociata in conseguenze pesanti: tre aziende hanno interrotto i rapporti commerciali con il fuoriclasse francese e la televisione di Stato ha sospeso le trasmissioni della Liga.
"Il mio commento è stato inopportuno e comprendo che ha ferito molte persone in Cina e nelle comunità cinesi in tutto il mondo. Non era assolutamente mia intenzione", ha scritto Mbappé, dicendosi "sinceramente dispiaciuto". Nel messaggio ha ribadito il proprio “rispetto per il popolo cinese e per la sua storia”, porgendo le scuse “a chi si è sentito offeso”.
Tutto è nato da un’intervista nella quale gli era stato chiesto quale fosse il meme più divertente tra quelli che circolano sul suo conto. Il francese aveva indicato quello in cui il suo volto viene sovrapposto a quello di un dittatore cinese, spiegando di utilizzarlo anche con gli amici. Il riferimento a Mao, fondatore della Repubblica popolare cinese, ha provocato una reazione immediata. Nel Paese, infatti, le battute sulla sua figura sono considerate particolarmente delicate. Le conseguenze si sono estese agli accordi commerciali. Dongpeng, azienda produttrice di bevande, e il gruppo lattiero-caseario Mengniu hanno annunciato la fine delle collaborazioni con il giocatore.
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Anche Milkground, specializzata in prodotti caseari, ha preso la stessa decisione. La televisione pubblica Cctv ha inoltre rimosso contenuti pubblicitari legati a Mbappé e sospeso la trasmissione delle partite della Liga. È intervenuto anche Javier Tebas, presidente del campionato spagnolo, che ha deplorato le dichiarazioni del calciatore e chiesto scusa al pubblico cinese. La Liga sta lavorando con i propri partner per ricucire i rapporti, preoccupata che una vicenda personale possa compromettere anni di collaborazione con il mercato asiatico.