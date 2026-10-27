Kylian Mbappé, la battuta è un autogol: gli sponsor cinesi lo abbandonano

Le scuse sono arrivate, ma la polemica è già costata cara a Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid ha pubblicato un comunicato in francese, inglese e mandarino per rimediare alle dichiarazioni su un meme che lo ritrae con il volto di Mao Zedong. Una battuta diventata virale in Cina e sfociata in conseguenze pesanti: tre aziende hanno interrotto i rapporti commerciali con il fuoriclasse francese e la televisione di Stato ha sospeso le trasmissioni della Liga.

"Il mio commento è stato inopportuno e comprendo che ha ferito molte persone in Cina e nelle comunità cinesi in tutto il mondo. Non era assolutamente mia intenzione", ha scritto Mbappé, dicendosi "sinceramente dispiaciuto". Nel messaggio ha ribadito il proprio “rispetto per il popolo cinese e per la sua storia”, porgendo le scuse “a chi si è sentito offeso”.