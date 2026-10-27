Pietracatella, Sara Di Vita "il vero obiettivo. Aveva scoperto un segreto"

Sara Di Vita il vero obiettivo? Questa la nuova tesi degli inquirenti che stanno indagando sul giallo di Pietracatella, dove sono morte avvelenate dalla ricina la 15enne Sara e la mamma, Antonella Di Ielsi. "Era l'obiettivo insieme alla mamma, ne sono convinti". Il movente dell'assassino (o degli assassini) sarebbe da ricondurre a un "segreto che Sara aveva scoperto. Un segreto importante". Lo riferisce Dentro la Notizia, che riporta un altro dettaglio da non sottovalutare: tramite gli interrogatori, gli inquirenti avrebbero scoperto che Sara e sua madre nutrivano antipatie per le stesse persone.